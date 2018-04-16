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Минэкономразвития сочло «удивительным» замедление темпов роста ретейла в феврале до 1,8%
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Минэкономразвития сочло «удивительным» замедление темпов роста ретейла в феврале до 1,8% 

ТАСС 56 минут назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития считает «удивительным» замедление темпов роста розничного товарооборота в России в феврале до 1,8% в годовом выражении на фоне ускорения роста зарплат, следует из информационно-аналитического комментария министерства «Картина экономики».
"На фоне ускорения темпов роста заработных плат удивительным выглядит замедление годовых темпов роста розничного товарооборота в феврале по сравнению с январем (до 1,8% в годовом выражении с 2,8%). По-видимому, это связано с тем, что все большую долю в потребительских расходах домашних хозяйств начинают занимать не включаемые в розничный товарооборот транзакции (например, трансграничная интернет-торговля)", — отмечается в материалах Минэкономразвития.
ТАСС: последние новости
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