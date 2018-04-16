Си Цзиньпин встретился с председателем ВЭФ Клаусом Швабом

Отметив, что сотрудничество между Китаем и ВЭФ продвигается практически синхронно с процессом реформ и открытости в Китае, Си Цзиньпин выразил мнение, что обеим сторонам необходимо идти в ногу со временем, усилить сотрудничество и совместно работать над выявлением новых движущих сил глобального экономического роста и поиском практичных, действенных и осуществимых мер реагирования на стоящие перед миром вызовы. -0-