Си Цзиньпин встретился с председателем ВЭФ Клаусом Швабом 

Пекин, 16 апреля /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в понедельник в Пекине с основателем и исполнительным председателем Всемирного экономического форума /ВЭФ/ Клаусом Швабом.
Отметив, что сотрудничество между Китаем и ВЭФ продвигается практически синхронно с процессом реформ и открытости в Китае, Си Цзиньпин выразил мнение, что обеим сторонам необходимо идти в ногу со временем, усилить сотрудничество и совместно работать над выявлением новых движущих сил глобального экономического роста и поиском практичных, действенных и осуществимых мер реагирования на стоящие перед миром вызовы. -0-