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Минэкономразвития ожидает годовую инфляцию в апреле в 2,3-2,6%
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Минэкономразвития ожидает годовую инфляцию в апреле в 2,3-2,6% 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
МЭР предполагает, что инфляция в России в апреле может составить 0,3-0,5% в месячном выражении и 2,3-2,6% — в годовом. Об этом сообщается в материалах Минэкономразвития.
"Ослабление рубля в первой половине апреля может транслироваться в инфляцию только в случае, если окажется устойчивым. В связи с этим оценка темпов инфляции в апреле характеризуется высокой степенью неопределенности, однако наиболее вероятно, что темп роста цен окажется в диапазоне 0,3-0,5% месяц к месяцу (2,3-2,6% год к году)", — заявили в ведомстве.
Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев сообщил, что годовая инфляция в России в марте текущего года составила 2,4%.
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