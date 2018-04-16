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Катырин назвал приоритеты экспортной торговли для России
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Катырин назвал приоритеты экспортной торговли для России 

РИА «ФедералПресс» 24 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Стало известно, с какими странами Россия сегодня наиболее плотно сотрудничает в сфере экспорта. Об этом рассказал в интервью «ФедералПресс» председатель Российской торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.
Отметим, что он сообщил о том, что необходимо вести поиск новых международных контактов и рынков в связи с очередной волной санкций. А также подчеркнул, что в России необходимо создавать технологичные производства и экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью.
«Провести исследование, изучить собственные рынки, того же алюминия. Уверен, многие вопросы разрешатся уже на этом этапе», — отметил он.
Кроме того, Катырин добавил, что гораздо проще России «внедриться» на рынок тех стран, которые «хорошо к нам относятся еще с советских времен». Так, например, в Иране проявляют большой интерес к контактам с Россией.
«Но, к сожалению, Иран сейчас под жесткими санкциями, и платежная система работает слабо. Это является препятствием. Наш экспорт с большим удовольствием пойдет туда, если урегулируем вопрос взаиморасчетов без участия западных банков. Сейчас активно прорабатываются клиринговые схемы», — добавил он.
По словам председателя Российской торгово-промышленной палаты, на сегодняшний день приоритетными странами для России по экспорту являются Китай, Ближний Восток, Северная Африка, Южная и Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Евразийский экономический союз и СНГ.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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