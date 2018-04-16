Катырин назвал приоритеты экспортной торговли для России

Отметим, что он сообщил о том, что необходимо вести поиск новых международных контактов и рынков в связи с очередной волной санкций. А также подчеркнул, что в России необходимо создавать технологичные производства и экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью.

«Провести исследование, изучить собственные рынки, того же алюминия. Уверен, многие вопросы разрешатся уже на этом этапе», — отметил он.

Кроме того, Катырин добавил, что гораздо проще России «внедриться» на рынок тех стран, которые «хорошо к нам относятся еще с советских времен». Так, например, в Иране проявляют большой интерес к контактам с Россией.

«Но, к сожалению, Иран сейчас под жесткими санкциями, и платежная система работает слабо. Это является препятствием. Наш экспорт с большим удовольствием пойдет туда, если урегулируем вопрос взаиморасчетов без участия западных банков. Сейчас активно прорабатываются клиринговые схемы», — добавил он.