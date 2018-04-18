Рост ВВП России в марте замедлился до 0,7%

В марте прирост ВВП России составил 0,7% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности. Апрель 2018 года».

«В марте прирост ВВП составил 0,7% г/г (по уточненной оценке, в январе — 1,4% г/г, в феврале — 1,3% г/г, в целом за 1кв18 — 1,1% г/г)», — говорится в документе.

Отмечается, что «замедление темпа роста ВВП в марте по сравнению с январем-февралем в первую очередь связано со спадом в динамике строительства, который в марте составил -9,7% год к году (вклад в прирост ВВП оценивается на уровне -0,3 п.п.) после околонулевой динамики в январе-феврале».

«Кроме того, по оценке, также значимый отрицательный вклад в марте внесла оптовая и розничная торговля (-0,2 п.п.). Вклад промышленных видов деятельности остался на уровне 0,4 п.п. Совокупный вклад других базовых2 видов деятельности оценивается на уровне 0,4п.п. Существенный положительный вклад, как и месяцем ранее, продолжает вносить сектор услуг», — добавили в ведомстве.