НБУ: ВВП Украины вырос в I квартале на 2,3%

Москва , 20 апреля — «Вести. Экономика». ВВП Украины увеличился в I квартале на 2,3% в годовом выражении благодаря росту доходов населения и сохранению благоприятной внешней конъюнктуры, сообщает Национальный банк Украины (НБУ).

"Дополнительным фактором стало снижение базы сравнения прошлого года под влиянием торговой блокады неконтролируемых территорий (НКТ) прошлого года, проявление которого полной мерой ожидается со II квартала", — отмечает НБУ. Между тем ухудшение погодных условий в феврале и марте несколько сдерживали оживление экономической активности, в частности на транспорте и в строительстве.

"Внутренний спрос остался основным фактором экономического роста. Частное потребление поддерживали дальнейшее повышение заработных плат и социальных стандартов, в том числе повышение пенсий в конце прошлого года и минимальной заработной платы с начала 2018 г., а также улучшение потребительских ожиданий домохозяйств. О дальнейшем росте инвестиций свидетельствовало, в частности, ускорение роста объемов производства продукции машиностроения, в частности автомобильной и железнодорожной", — отмечает НБУ.

Экспорт товаров из Украины растет благодаря наращиванию поставок ряда продовольственных товаров, древесины и изделий из нее, а также черных металлов, однако импорт также растет, из-за чего отрицательный вклад чистого экспорта в изменение ВВП сохраняется.

НБУ сохранил прогноз ускорения роста ВВП в 2018 г. до 3,4% с 2,5% в 2017 г. с дальнейшим замедлением до 2,9% в 2019-2020 гг.

Госстат Украины улучшил в марте оценку роста ВВП Украины в IV квартале 2017 г. до 2,2% с объявленных ранее 1,8%, в III квартале 2017 г. — до 2,4% с 2,1%, во II квартале — до 2,6% с 2,3%, в I квартале — до 2,8% с 2,5%.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил о наличии у Украины проблем с обслуживанием внешних долгов, напомнив, что с 2007 г. по 2014 г. Украина одолжила $46 млрд «У нас сегодня есть серьезные проблемы с точки зрения обслуживания внешних долгов. Не мы с вами их брали, но мы с вами должны их обслуживать и мы должны их возвращать», — отметил Гройсман.

По его словам, госдолг Украины вырос в 2007-2014 гг. до $60 млрд "$46 млрд за тот период, который я отметил. $46 млрд были одолжены извне, но ни Украина, ни украинцы этого не ощутили", — добавил премьер-министр Украины. В марте Украина заплатила по внешним долгам $1,4 млрд