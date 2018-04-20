Ещё
НБУ: ВВП Украины вырос в I квартале на 2,3%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НБУ: ВВП Украины вырос в I квартале на 2,3% 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 20 апреля — «Вести. Экономика». ВВП Украины увеличился в I квартале на 2,3% в годовом выражении благодаря росту доходов населения и сохранению благоприятной внешней конъюнктуры, сообщает Национальный банк Украины (НБУ).
"Дополнительным фактором стало снижение базы сравнения прошлого года под влиянием торговой блокады неконтролируемых территорий (НКТ) прошлого года, проявление которого полной мерой ожидается со II квартала", — отмечает НБУ. Между тем ухудшение погодных условий в феврале и марте несколько сдерживали оживление экономической активности, в частности на транспорте и в строительстве.
"Внутренний спрос остался основным фактором экономического роста. Частное потребление поддерживали дальнейшее повышение заработных плат и социальных стандартов, в том числе повышение пенсий в конце прошлого года и минимальной заработной платы с начала 2018 г., а также улучшение потребительских ожиданий домохозяйств. О дальнейшем росте инвестиций свидетельствовало, в частности, ускорение роста объемов производства продукции машиностроения, в частности автомобильной и железнодорожной", — отмечает НБУ.
Экспорт товаров из Украины растет благодаря наращиванию поставок ряда продовольственных товаров, древесины и изделий из нее, а также черных металлов, однако импорт также растет, из-за чего отрицательный вклад чистого экспорта в изменение ВВП сохраняется.
НБУ сохранил прогноз ускорения роста ВВП в 2018 г. до 3,4% с 2,5% в 2017 г. с дальнейшим замедлением до 2,9% в 2019-2020 гг.
Госстат Украины улучшил в марте оценку роста ВВП Украины в IV квартале 2017 г. до 2,2% с объявленных ранее 1,8%, в III квартале 2017 г. — до 2,4% с 2,1%, во II квартале — до 2,6% с 2,3%, в I квартале — до 2,8% с 2,5%.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил о наличии у Украины проблем с обслуживанием внешних долгов, напомнив, что с 2007 г. по 2014 г. Украина одолжила $46 млрд «У нас сегодня есть серьезные проблемы с точки зрения обслуживания внешних долгов. Не мы с вами их брали, но мы с вами должны их обслуживать и мы должны их возвращать», — отметил Гройсман.
По его словам, госдолг Украины вырос в 2007-2014 гг. до $60 млрд "$46 млрд за тот период, который я отметил. $46 млрд были одолжены извне, но ни Украина, ни украинцы этого не ощутили", — добавил премьер-министр Украины. В марте Украина заплатила по внешним долгам $1,4 млрд
Вести Экономика: последние новости
ЦБ Турции вывез золотой запас страны из США Прогноз: торговые трения США и КНР навредят еврозоне Узбекистан попросил Россию построить АЭС
Комментарии  Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание256
«Весь салон залит кровью»59
Турция вывела золотой запас из США230
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть41
Кремль отреагировал на визовую блокаду США38
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
01:19
Медлительный ленивец вызвал затор на дороге
Происшествия Общество
04:21
Волна Telegram: банки трясет от сбоев
Экономика Статьи
00:28
Землю неожиданно накрыла магнитная буря
Наука и техника
00:38
Правило проката велосипеда изменится
Новости Москвы
01:20
В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности
Общество Новости Москвы
00:24
Собянин провел прием пяти граждан
Политика Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение