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МВФ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2018-2019 гг на уровне 1,7% и 1,5%
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МВФ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2018-2019 гг на уровне 1,7% и 1,5% 

Прайм 5 часов назад
Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП РФ на 2018 и 2019 годы на уровне январских оценок — 1,7% и 1,5% соответственно, следует из апрельского прогноза МВФ World Economic Outlook.
Фонд отметил, что более существенному росту российской экономики препятствуют структурные проблемы и отток инвестиций из-за санкций. В то же время рост поддерживается увеличением доходов от продажи нефти.
"Повышение дохода от экспорта нефти, укрепление уверенности бизнеса и более открытая денежно-кредитная политика помогли возвращению экономики России к росту в 2017 году. Реальный ВВП, как предполагается, увеличится на 1,7% в этом году, прежде чем рост уменьшится немного, до 1,5% в среднесрочной перспективе, что объясняется структурными проблемами и эффектом от санкций, препятствующих инвестициям", — отмечают аналитики МВФ.
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