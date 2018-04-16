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Минэкономразвития ухудшило оценку роста ВВП России в январе и феврале
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Минэкономразвития ухудшило оценку роста ВВП России в январе и феврале 

Банки.ру 23 минуты назад
Минэкономразвития снизило оценку темпов роста российской экономики в январе и феврале, следует из обзора «Картина экономики. Апрель 2018 года».
«По оценке Минэкономразвития России, в феврале ВВП увеличился на 1,3% год к году (уточненная оценка за январь — 1,7% год к году)», — говорится в документе.
Ранее министерство в своем обзоре «Картина деловой активности» оценивало рост ВВП в феврале в 1,5% в годовом выражении, в январе — в 1,9%.
«Из базовых отраслей основной вклад в рост ВВП по-прежнему вносит промышленность. По оценке Минэкономразвития России, существенный положительный вклад в рост ВВП также продолжают вносить небазовые виды деятельности, в том числе сегмент профессиональных услуг и финансовая деятельность», — сообщается в «Картине экономики».
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