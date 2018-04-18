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Минэкономразвития оценило рост ВВП в I квартале 2018
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Минэкономразвития оценило рост ВВП в I квартале 2018 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
В I квартале 2018 года ВВП России вырос на 1,1%, следует из материалов Минэкономразвития, опубликованных на сайте ведомства.
В марте рост замедлился до 0,7% по сравнению с 1,3% в феврале.
"Замедление темпа роста ВВП в марте по сравнению с январем-февралем в первую очередь связано со спадом в динамике строительства, который в марте составил -9,7% г/г (вклад в прирост ВВП оценивается на уровне -0,3 п.п.) после околонулевой динамики в январе-феврале", — говорится в докладе Минэкономразвития.
Отмечается, что существенный положительный вклад в ВВП продолжает вносить сектор услуг.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития понизило оценку роста ВВП России.
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