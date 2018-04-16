Минэк ухудшил оценку роста ВВП за январь и февраль

Москва , 16 апреля — «Вести. Экономика». Минэкономразвития ухудшило оценку роста ВВП РФ в феврале с 1,5% до 1,3%, в январе — с 1,9% до 1,7%, сообщается в обзоре Минэкономразвития «Картина экономики. Апрель».

"По оценке Минэкономразвития России, в феврале ВВП увеличился на 1,3% в годовом выражении (уточненная оценка за январь — 1,7% год к году)", — сообщается в обзоре.

В «Картине деловой активности» за март Минэкономразвития оценивало рост экономики РФ в феврале в 1,5% в годовом выражении, в январе — в 1,9%.

"Из базовых отраслей основной вклад в рост ВВП по-прежнему вносит промышленность. По оценке Минэкономразвития России, существенный положительный вклад в рост ВВП также продолжают вносить небазовые виды деятельности, в том числе сегмент профессиональных услуг и финансовая деятельность.

В марте продолжила устойчиво расти среднедневная погрузка грузов на железной дороге (+3,1% г/г). Под влиянием холодной погоды как в России, так и в Европе рост добычи газа в марте составил 14,1% г/г (по данным ЦДУ ТЭК).

Холодная погода оказала поддержку и производству электроэнергии. Одновременно в марте наблюдалось ускорение роста в потреблении электроэнергии, очищенном от сезонного, календарного и температурного фактора, что указывает на продолжающийся рост в большинстве секторов промышленности.

Значение индекса PMI в обрабатывающей промышленности в марте сигнализирует о дальнейшем расширении производства, но замедляющимися темпами.

Из базовых отраслей основной вклад в рост ВВП по-прежнему вносит промышленность, которая продолжает восстанавливаться после спада 4 квартала 2017 г.

Индекс промышленного производства в январе и феврале вырос на 2,9% г/г и 1,5% г/г соответственно (в 4кв17 — снижение на 1,7% г/г). При этом в феврале впервые с мая прошлого года рост показали одновременно все четыре укрупненных сектора промышленности: добыча, обработка, энергетика и водоснабжение.

По оценке Минэкономразвития России, существенный положительный вклад в рост ВВП продолжают вносить небазовые виды деятельности, в том числе сегмент профессиональных услуг и финансовая деятельность.