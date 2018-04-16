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МЭР понизило оценку ВВП России в феврале из-за уточненных данных Росстата и ФТС за 2017 год
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МЭР понизило оценку ВВП России в феврале из-за уточненных данных Росстата и ФТС за 2017 год 

Rambler News Service 47 минут назад
Фото: Вести Экономика
Минэкономразвития России пересмотрело оценку роста ВВП России за первые два месяца 2018 года в связи с уточнением Росстатом и ФТС данных за 2017 год, сообщили RNS в пресс-службе МЭР.
«2 апреля Росстат представил уточненные данные счетов производства ВВП за период 2015 — 2017 годов … Был пересмотрен в сторону повышения 1 квартал 2017 года, что увеличило базу для расчета 2018 года, практически при сохранении номинальных объемов ВВП. Одновременно уточнена оценка индексов физического объема импорта и объемов экспорта топливно-энергетических товаров по данным ФТС России (они оказались несколько ниже, чем первоначально оценивал Минэкономразвития России). Это привело к уточнению оценок налогов на импорт и экспорт», — сообщили в министерстве.
В результате уточнения данных средний темп ВВП за первые два месяца 2018 года понизился на 0,16 п.п., в частности, 0,1 п.п. — за счет изменения базы, а 0,06 п.п. — за счет уточнения получения ответной информации ФТС России, отметили в МЭР.
Ранее в «Картине экономики за апрель 2018 года» Минэкономразвития понизило оценку ВВП в феврале в годовом выражении до 1,3% с 1,5%.
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