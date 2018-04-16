Годовая инфляция в апреле составит 2,3-2,6 процента

При этом ослабление рубля сможет повлиять на показатель инфляции только в том случае, если окажется устойчивым. Ведомство также понизило более ранние оценки динамики ВВП в январе и феврале 2018 года, снизив их на две десятых процента как в первом, так и во втором случае.

Так, по оценке ведомства, в феврале рост ВВП составил 1,3 процента год к году (ранее — 1,5 процента), а в январе 1,5 процента в годовом выражении (ранее — 1,7 процента). Как говорится в обзоре, серьезный вклад в ВВП продолжают оказывать так называемые небазовые виды деятельности в том числе «сегмент профессиональных услуг и финансовая деятельность», а из базовых отраслей пальма первенства по объему вклада в ВВП принадлежит промышленности.