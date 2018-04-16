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Минэкономразвития понизило оценку роста ВВП России
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Минэкономразвития понизило оценку роста ВВП России 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Минэкономразвития понизило оценку роста ВВП в феврале с 1,5% до 1,3%. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные министерства.
"По оценке Минэкономразвития России, в феврале ВВП увеличился на 1,3% г/г (уточненная оценка за январь — 1,7% г/г)", — заявили в ведомстве.
Также в МЭР отметили, что долгосрочное равновесное значение курса рубля к доллару США при текущих уровнях цен на нефть, текущем уровне курса евро к доллару США, отсутствии нового пакета санкций и покупок валюты в соответствии с бюджетным правилом с начала 2017 года оценивается на уровне около 50 руб. за доллар.
Ранее сообщалось, что Минфин оценил профицит бюджета России в 1,5% ВВП.
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