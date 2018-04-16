Минэкономразвития ухудшило оценку роста ВВП за январь и февраль 

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Минэкономразвития ухудшило оценку роста ВВП РФ в феврале до 1,3% с 1,5%, в январе — до 1,7% с 1,9%, говорится в обзоре «Картина экономики за апрель».
"По оценке Минэкономразвития России, в феврале ВВП увеличился на 1,3% в годовом выражении (уточненная оценка за январь — 1,7% год к году)", — говорится в документе.
Ранее в «Картине деловой активности» за март Минэкономразвития оценивало рост экономики РФ в феврале в 1,5% в годовом выражении, в январе — в 1,9%.
Как отмечает министерство, из базовых отраслей основной вклад в рост ВВП по-прежнему вносит промышленность. «По оценке Минэкономразвития России, существенный положительный вклад в рост ВВП также продолжают вносить небазовые виды деятельности, в том числе сегмент профессиональных услуг и финансовая деятельность», — отмечается в документе.