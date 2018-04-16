«Доллар отыгрывает, нефть поддерживает»: как «разгон» инфляции отразится на ценах товаров в России

"Перефразируя Марка Твена , слухи о разгоне инфляции в РФ сильно преувеличены. Основания для паники на рынках были — курс доллара от 57 рублей ушел за зону 63 и периодически колебался даже на уровне 65 рублей. Нужно помнить формулу: повышение долларовых котировок на 10% к рублю разгоняют инфляцию примерно на 1 процентный пункт. А мы видели рост курса на 9%, отсюда и паника о росте цен. Хотя к сегодняшнему дню ситуация уже отыграна.

Сейчас курс доллара на уровне 62 рублей, и, если не будет резких геополитических потрясений, рубль будет колебаться на уровне 60-62 с последующим снижением до коридора в 58-60 за доллар. Это новое равновесие даст прибавку к ценам на продукты в 0,2-0,3 процента, то есть рост незначительный. Вероятнее всего, инфляция в апреле-мае будет выше, чем в марте. Пока эффект роста курса доллара не слишком выразителен, и по итогам года он вообще может скорректироваться — при условии, что исчезнет фактор негативных геополитических новостей.

Ведь нефть уже начала оказывать поддержку рублю, на этой неделе ожидаются активные продажи наших экспортеров и начинается очередной налоговый период. Эти факторы не позволят геополитическим новостям резко снизить котировки российской валюты, и даже, скорее всего, введет его в новые равновесные коридоры. При этом цены на бытовую технику и авто уже скорректировались, для дальнейшего роста причин нет. Определенные факторы могут повлиять на рынки нефтепродуктов и продовольствия", — отмечает экономист.

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев заявил, что годовая инфляция в России в марте текущего года составила 2,4%. По его мнению, в апреле-мае ЦБ ожидает некоторого ускорения инфляции. Однако повышение регулятором прогноза по инфляции в России на 2018 год выше 4% — маловероятный сценарий. Ранее первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева сообщила, что после введения новых американских санкций регулятор рассматривает возможность повышения прогноза по инфляции на текущий год.

Санкциям вопреки

В конце марта — до введения резко ослабивших рубль новых антироссийских санкций США — глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что во втором квартале регулятор ожидает годовую инфляцию на отметке около 2% и готов принять меры, чтобы при чрезмерном замедлении приблизить показатель к целевым 4%. Однако введение американских санкций встряхнуло рынки, ослабив рубль и снизив котировки акций российских компаний.

"Если говорить о ценах на продукцию нефтепереработки, приходится учитывать весомый нюанс. Очевидно, рост цен на топливо будет выше инфляции по году, как и в прошлом году, и к панике вокруг санкций это отношения не имеет. Нефтепереработчики пребывают в неопределенности из-за налогового маневра в своем сегменте промышленности, планы на модернизацию у них «зависли».

Потому все свои риски промышленники с лихвой заложат в цену топлива для населения. Впоследствии антимонопольное ведомство будет с этим разбираться и оштрафует бизнес, но это будет потом. Подобную картину мы наблюдали в прошлом году, и есть все основания полагать, что ситуация повторится.

Рост цен на продукты тоже не может быть связан с санкциями и курсом рубля — панику развели крупные торговые сети из-за регулятивных законодательных нововведений. Многие не могут построиться под новые правила, потому заявили о возможном дефиците продуктов. Но эти сложности технические, к кризису и росту стоимости продуктов он не приведет.

Потому прогноз пока остается достаточно корректным: инфляция в этом году будет выше, чем в 2017-м. Весьма вероятно, что она останется в коридоре 3-3,5%, политические потрясения могут приблизить показатель к 4%. Такой сценарий в рамках цели Центробанка, и у регулятора достаточно инструментов, чтобы удержать этот таргет. В этом отношении россияне могут быть спокойны. И паниковать, что инфляция после аномально низкой прошлогодней, слегка вырастет, тоже причин нет", — заключает Никита Масленников.