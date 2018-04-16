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Тимошенко: Страна живет без финансовой стратегии
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Тимошенко: Страна живет без финансовой стратегии 

Украина.ру 56 минут назад
Фото: Украина.ру
«Согласно законодательству, правительство должно представить в парламент до 1 апреля Бюджетную резолюцию, которая закладывает финансовые параметры на следующий год. Это прямая норма закона»— сказала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на согласительном совете лидеров парламентских фракций.
По словам политика, фракция «Батькивщина» подала обращение в парламент с требованием к правительству представить Бюджетную резолюцию, но его даже не зарегистрировали.
«Это первый раз, когда страна живет без финансовой стратегии экономического развития государства на следующий год, при том, что внешний долг страны достиг уже 82% ВВП, что является угрозой финансовой стабильности страны», — резюмировала Тимошенко.
Также Тимошенко обвинила правительство в неэффективности использования международных кредитов.
«Они тратят деньги, одолженные у международных институтов на спекулятивные операции с ценными бумагами, а не на развитие экономики или инфраструктуры, $1,7 млрд вложены в акции внутреннего государственного займа», — сказала политик.
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