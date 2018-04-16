Россия обвинила США в экономическом рейдерстве

«Конечно, это не может иметь никакого отношения и не может никак обусловливаться соображениями, связанными с ситуацией в Сирии или любой другой стране мира. Это ни что иное, как именно международное экономическое рейдерство», — констатировал представитель Кремля.

По мнению Пескова, введение санкций «обретает характер навязчивой идеи», а сами ограничительные меры являются «попыткой конкурентов выдавливать российские компании с международных рынков».

В Кремле в очередной раз подчеркнули незаконность антироссийских санкций и то, что они противоречат международному праву и правилам Всемирной торговой организации

США 6 апреля ввели санкции против российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний, после этого обрушился российский фондовый рынок, а курс рубля обновил минимумы за полтора года.