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Россия обвинила США в экономическом рейдерстве
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Трамп предъявил России новое обвинение
Трамп предъявил России новое обвинение

Россия обвинила США в экономическом рейдерстве 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Кремле считают санкции против России «международным экономическим рейдерством». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Конечно, это не может иметь никакого отношения и не может никак обусловливаться соображениями, связанными с ситуацией в Сирии или любой другой стране мира. Это ни что иное, как именно международное экономическое рейдерство», — констатировал представитель Кремля.
По мнению Пескова, введение санкций «обретает характер навязчивой идеи», а сами ограничительные меры являются «попыткой конкурентов выдавливать российские компании с международных рынков».
В Кремле в очередной раз подчеркнули незаконность антироссийских санкций и то, что они противоречат международному праву и правилам Всемирной торговой организации.
США 6 апреля ввели санкции против российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний, после этого обрушился российский фондовый рынок, а курс рубля обновил минимумы за полтора года.
Позднее, 15 апреля, сообщалось о готовности Вашингтона ввести новые ограничительные меры из-за поддержки Москвой президента Сирии Башара Асада. Новые санкции коснутся компаний, осуществляющих поставки сирийским властям.
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