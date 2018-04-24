Ещё
В Газпроме оценили перспективы украинского транзита
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Газпроме оценили перспективы украинского транзита 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Газпром не планирует продлевать действующий контракт с Украиной, но это не означает прекращение транзита после 2019 года, заявил зампред правления Газпрома Александр Медведев.
Так, по его словам, Газпром готов к переговорам по новому транзитному контракту с Украиной, и разбирательства в Стокгольмском арбитраже этому не мешают.
Он также отметил, что возможные объемы транзита газа из России через Украину после 2019 года зависят от позиции Киева, передает РИА «Новости».
Также Медведев добавил, что Газпром ожидает установления нового рекорда по объемам поставок газа в Европу в 2018 году.
«2018 год дает основания полагать, что и в этом году будет установлен новый рекорд экспорта газа в Европу», — передает ТАСС слова Медведева на международной конференции.
«Перспективы энергетического сотрудничества Россия — ЕС», организованной «Российским газовым обществом».
Напомним, 20 апреля Газпром направил в Стокгольмский арбитраж документы о расторжении контрактов с Украиной.
Тем временем Нафтогаз заявил, что если украинскую сторону не удовлетворит соглашение с Россией об объемах транзита газа после 2019 года, то уже в 2018 году Киев может повысить тариф на транзит.
2 апреля сообщалось, что Газпром за три месяца текущего года увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 6,6% по сравнению с 2017 годом.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лукашенко рассказал о влиянии мировых торговых войн на отношения с Россией Жириновский предложил вывести золотой запас России из США Россия за год оказала помощь развивающимся странам на 1,2 млрд долларов
Комментарии  Ещё 49 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду190
Зачем Понаровская вернулась в Россию21
Скончался Геннадий Леонов8
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой119
Королева красоты оказалась водителем бандитов42
Видео
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:22
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение