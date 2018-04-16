Потребители Британии продолжают сокращать расходы

Москва, 16 апреля — «Вести. Экономика». Британские потребители сократили свои расходы в начале 2018 года максимальными темпами более чем за пять лет, поскольку сильные снегопады в сочетании с продолжающимся сокращением бюджетов домашних хозяйств ударили по розничным торговцам, говорится в сообщении платежной компании Visa.

В компании Visa заявили, что потребительские расходы, скорректированные с учетом инфляции, за три месяца до конца марта были на 1,4% ниже, чем годом ранее, что стало самым серьезным падением с четвертого квартала 2012 года, в четвертом квартале 2017 года сокращение составило 1,3%. Расходы только в марте упали сильнее всего с октября, сократившись на 2,1% по сравнению с февралем, когда показатель снизился на 1%. По информации Visa, слабость потребительских расходов связана с низким доверием многих домохозяйств, а также с необыкновенно снежной погодой в конце февраля — начале марта. "Тем не менее, пока рано говорить об этом в годовом исчислении, и это следует рассматривать в контексте высоких темпов роста в начале 2017 года", — сказал Марк Антипоф, главный коммерческий директор Visa. Онлайн-продажи упали впервые за 10 месяцев. В прошлом месяце онлайн-супермаркет Ocado сообщил, что его продажи пострадали после того, как снежные бури нарушили поставки. В начале 2018 года общая экономика Великобритании, похоже, замедлилась, так как плохая погода прибавила неопределенности по поводу выхода страны из Европейского союза в следующем году.