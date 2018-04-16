Нацбанк Казахстана снизил ставку с 9% до 9,25%

Москва , 16 апреля — «Вести. Экономика». Национальный банк Казахстана сегодня снизил базовую ставку с 9,5% до 9,25%, сообщила пресс-служба регулятора.

"Национальный банк республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 9,25% с коридором +/-1%", — сообщается в заявлении ЦБ

"Национальный банк подтверждает свои оценки в отношении продолжения тренда на снижение инфляции до конца текущего и в следующем году. Инфляционные ожидания продолжили свое снижение. Несмотря на наблюдавшуюся волатильность на российском фондовом и валютном рынках, влияние фундаментальных факторов внешнего сектора в среднесрочном периоде оценивается как позитивное", — подчеркивает Нацбанк республики.

По оценкам Национального банка, при сохранении текущей динамики макроэкономических показателей инфляция будет находиться в пределах целевого коридора 5-7% в 2018 г.

В марте годовой уровень инфляции составил 6,6%.

Основными инфляционными факторами остаются рост издержек производителей, некоторое удорожание импорта под влиянием роста цен на мировых рынках и наметившееся усиление внутреннего спроса со стороны населения.

Инфляционные ожидания населения продолжили свое плавное снижение. Оценка результатов опроса населения показала, что ожидаемая на год вперед инфляция снизилась с 7,1% в декабре 2017 г. до 5,8% в марте текущего года, достигнув исторического минимума с начала 2016 г.

Экономическая активность продолжает демонстрировать положительную динамику. В январе-феврале 2018 года краткосрочный экономический индикатор вырос на 5,2% в годовом выражении. Сохраняются положительные темпы роста в горнодобывающей (увеличение добычи сырой нефти и железных руд) и обрабатывающей промышленности (рост в металлургии, производстве продуктов питания и машиностроении), сельском хозяйстве, торговле и транспорте.

Вместе с тем, наблюдается снижение в строительстве на 4,5%. Рост инвестиций в основной капитал за январь-февраль 2018 г. составил 54,4%.

Ситуация на внешних рынках остается благоприятной для Казахстана. Динамика фундаментальных факторов со стороны внешнего сектора по сравнению с предыдущим решением по базовой ставке не изменилась.

Нацбанк республики Казахстан продолжит в 2018 г. политику постепенного снижения базовой ставки, обеспечивая сохранение нейтральных денежно— кредитных условий. Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 4 июня 2018 г.