Си Цзиньпин поздравил Ильхама Алиева с переизбранием президентом Азербайджана

Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме положительно оценил достижения в развитии двусторонних отношений после установления дипотношений между Китаем и Азербайджаном.

Си Цзиньпин отметил, что Китай обращает большое внимание на развитие отношений между Китаем и Азербайджаном, готов совместно с Азербайджаном продвигать сотрудничество двух стран во всех сферах на благо двух стран и их народов. —0—