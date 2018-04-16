Ещё
Си Цзиньпин поздравил Ильхама Алиева с переизбранием президентом Азербайджана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Си Цзиньпин поздравил Ильхама Алиева с переизбранием президентом Азербайджана 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 16 апреля /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин отправил телеграмму Ильхаму Алиеву, поздравив его с переизбранием президентом Азербайджана.
Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме положительно оценил достижения в развитии двусторонних отношений после установления дипотношений между Китаем и Азербайджаном.
Си Цзиньпин отметил, что Китай обращает большое внимание на развитие отношений между Китаем и Азербайджаном, готов совместно с Азербайджаном продвигать сотрудничество двух стран во всех сферах на благо двух стран и их народов. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Китай делает торговлю фьючерсами на железную руду доступной для иностранных инвесторов Министр коммерции КНР Чжун Шань провел переговоры с министром экономики и промышленности Японии Хиросигэ Сэко В 2017 году в Китае отмечен рост отрасли цифровых публикаций
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль призвал россиян не играть в прятки120
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии77
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Центробанк поменял планы74
Согласована единая позиция по Сирии278
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение