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«За сбережения не волнуйтесь»: эксперты из Уфы рассказали, что делать, если рубль падает
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«За сбережения не волнуйтесь»: эксперты из Уфы рассказали, что делать, если рубль падает 

ufa1.ru 50 минут назад
Фото: ufa1.ru
Курс рубля лихорадило всю прошлую неделю. Буквально за два дня цены на «баксы» выросли на пять с половиной рублей. На валютном рынке началась паника: обыватели бросились покупать доллары и евро — видимо, опасались, что цены на иностранные деньги взлетят до потолка.
Ufa1 поговорил с экспертами и узнал, стоит ли вкладываться в валюту и пробовать заработать на скачках цен.
Санкции ударили по карманам
6 апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников, запретив в общей сложности 38 юридическим и физическим лицам присутствовать на своей территории. Реакция не заставила себя ждать — уже на следующий день, 7 апреля, цены на валюту взвились как ошпаренные: за два дня, 10 и 11 апреля, рубль потерял около 8% своей стоимости. Впервые с августа 2017 года цена на евро превысила 72 рубля. Последствия демарша быстрее всех ощутили на себе туристы, оказавшиеся на отдыхе за границей.
12 апреля цены на валюту достигли своего пика — доллар продавали за 64,06 рубля, евро — за 79,28 рублей. Горожане, далекие от валютных рынков, бросились в обменники покупать драгоценные иностранные бумажки. А 13-го числа курс валюты к рублю вновь полетел вниз, продолжал падать в выходные, и в течение этой недели вряд ли остановится.
Без паники, это прогнозируемо
Финансовый омбудсмен по Башкирии Валерий Шарипов уверен, что на прыжках курса валют могут заработать только спекулянты и те, кто может обменять сразу большой объем денег. Главный совет, который дает омбудсмен — не волноваться за свои сбережения.
Минфин США грозит новыми санкциями, которые могут подорвать доверие к рублю, — рассказал Ufa1 Валерий Шарипов. — Но сильного падения рубля можно не опасаться: на цену национальной валюты России влияет, в основном, стоимость нефти и энергоносителей, которые в последнее время показывают рост.
То есть эксперт признает, что новые скачки курса рубль/валюта возможны и даже прогнозируемы. Например, их можно ежегодно наблюдать в период весеннего погашения по внешним займам, а также во время летних и новогодних отпусков. Но в целом к концу года цена на «бакс» не особо изменится.
Сбережения лучше хранить в разных валютах
«Стоит разнообразить накопления»
На курс валют, как говорят эксперты, влияют значимые новости, касающиеся геополитики.
— Высокая степень неопределенности относительно цены на валюту сохранится, пока будет эскалация сирийского конфликта, — пояснил Ufa1 вр.и.о. председателя Уфимского научного центра РАН Рустэм Ахунов.
Иными словами — пока сирийский конфликт не завершится, загадывать ничего нельзя. Однако эксперт уверен, что Центробанк контролирует ситуацию и резкого падения курса рубля в течение года не допустит. У страны есть достаточно запасов золота и иностранных денег, чтобы удержать национальную валюту от девальвации. Но, если на душе от финансовых новостей неспокойно, эксперт советует сбережения разделить.
— Стоит диверсифицировать, то есть разнообразить, накопления и хранить их в разных валютах. При этом предпочтение нужно отдавать той валюте, с помощью которой чаще покупаете какие-то товары, — сообщил Рустэм Ахунов.
Альфа-Банк не исключает и другой сценарий: возврат цены в диапазон 55-60 рублей за доллар
Возврат к светлому прошлому
Сейчас трудно сказать, как изменится цена на валюту к концу года. Финансовые аналитики даже предсказывают возврат курса рубля в диапазон 55–60 рублей за доллар, правда, случится это может не раньше мая–июня.
— В ближайшее время рынок будет уделять большое внимание геополитическим и санкционным рискам, что означает изменчивость курса, — рассказали эксперты Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка. — Основные индикаторы сигнализируют о возврате курса в диапазон 55–60 рублей за доллар, если финансовый рынок начнет ориентироваться не на геополитику, а на экономику.
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