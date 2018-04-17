Рынок акций Шри-Ланки закрылся ростом, CSE All-Share прибавил 0,74%

Investing.com — Фондовый рынок Шри-Ланки завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов производства напитков и табачных изделий, телекоммуникаций и здравоохранения.

На момент закрытия на фондовой бирже Коломбо CSE All-Share вырос на 0,74%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса CSE All-Share по итогам сегодняшних торгов были акции Renuka City Hotel PLC (CM:RENU), которые подорожали на 66,30 п. (24,98%), закрывшись на отметке в 331,70. Котировки SMB Leasing PLC (CM:SEMB) выросли на 0,1000 п. (20,00%), завершив торги на уровне 0,6000. Бумаги Hunter&Company PLC (CM:HUNT) выросли в цене на 74,80 п. (18,24%), закрывшись на отметке 485,00.

Лидерами падения стали акции J L Morison Sons&Jones (Ceylon) PLC (CM:MORI), цена которых упала на 69,00 п. (11,13%), завершив сессию на отметке 551,00. Акции Anilana Hotels &Properties Ltd (CM:ANIL) поднялись на 0,100 п. (7,69%), закрывшись на уровне 1,200, а John Keells PLC (CM:JKL) снизились в цене на 3,90 п. (5,92%) и завершили торги на отметке 62,00.

На фондовой бирже Коломбо количество подорожавших бумаг (100) превысило количество закрывшихся в минусе (61), а котировки 60 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,14%, или 0,09, достигнув отметки $66,31 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,11%, или 0,08, до $71,50 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,32%, или 4,30, до отметки $1.346,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара GBP/LKR выросла на 0,17% до 223,905, а котировки USD/LKR повысились на 0,24%, достигнув отметки 156,360.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,06% до 89,19.