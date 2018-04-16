«Держим руку на пульсе»: реакция ЦБ на падение рубля

«Держим руку на пульсе»: как в Центробанке отреагировали на ослабление рубля

Российский валютный рынок проявил устойчивость к внешним шокам и демонстрирует относительную стабильность. Об этом в понедельник, 16 апреля, заявила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева . Ослабление нацвалюты на прошлой неделе не достигло критичных уровней 2014 года, однако регулятор по-прежнему внимательно отслеживает ситуацию. В случае очередного геополитического обострения или угрозы новых санкций Банк России применит весь необходимый инструментарий и не допустит обвала рубля. Как Центробанк намерен укреплять валютную прочность — материале RT.

Центробанк оценивает положение российского валютного рынка как стабильное. Об этом в понедельник, 16 апреля, заявила первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева. Во время выступления на банковском форуме «Казначейство-2018» она отметила, что в условиях резкого изменения внешних факторов рынок продемонстрировал зрелость реакции и стабильность своей работы.

«В целом, реакция рынков была адекватна ситуации. Волатильность на рынках активов, акций, облигаций, на валютном рынке возросла. Но это не нарушило непрерывности работы рынков, не создало ситуацию неконтролируемых изменений», — цитирует ТАСС заявление Юдаевой.

По её словам, наблюдаемые 9 и 10 апреля потери ликвидности не смогли преодолеть психологические уровни и были существенно лучше, чем в предыдущие периоды ослабления рубля.

Сирии. Напомним, вся прошлая неделя стала настоящим вызовом для российского рынка. Курсы доллара и евро демонстрировали максимальные рекорды 2015—2016 годов из-за реакции на антироссийские санкции и ожиданий военных действий США

«Банк России вынес урок из ситуации конца 2014 года, когда российский рубль обвалился более чем в два раза за считанные дни. Основным инструментом, регулирующим волатильность курса, стало управление валютной ликвидностью. Фактически ЦБ, ранее отказавшийся от курсового коридора, ограничил рынок жёсткими рамками объёмов, внутри которых разогнать курс даже на 50% будет проблематично», — рассказал RT руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

По оценке опрошенных RT аналитиков, существенную поддержку курсу рубля оказал заметный рост цен на нефть. Так, на сегодняшний день стоимость барреля эталонной марки Brent торгуется вблизи отметки $72. При этом в конце прошлой недели показатель достиг рекордного максимума с декабря 2014 года и перевалил за $73 за баррель.

«Стоит помнить, что в 2014 году наблюдалось шоковое падение цен на нефть, которое было главным драйвером ослабления рубля. Сейчас стоимость барреля Brent торгуется около максимумов последних лет, так что рост курса доллара не выглядит фатальным», — отметил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин.

Важные инструменты

Как отметила Ксения Юдаева, способность рынка к адаптации позволила избежать рисков финансовой стабильности. Именно поэтому не потребовалось немедленной реакции со стороны Центробанка. В то же время, первый зампред ЦБ подчеркнула, что регулятор по-прежнему продолжает держать «руку на пульсе».

«Мы очень плотно мониторим ситуацию, и у нас есть полный комплекс инструментов, который мы готовы будем применять в случае возникновения угроз финансовой стабильности для их купирования», — цитирует РИА Новости Юдаеву.

Одним из таких инструментов являются операции валютного РЕПО (выдача ЦБ кредитов в валюте под залог российских облигаций под определённую ставку). Как пояснил RT директор по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов , регулятор уже неоднократно применял подобные меры, и они являются эффективным способом справиться с недостатком валюты.

Кроме того, Банк России также регулирует нормативы и резервные требования. Впрочем, эти инструменты используются редко, поскольку банки к ним очень чувствительны, и рынки реагируют бурно даже на малейшие их изменения. Об этом в разговоре с RT рассказал начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко

Эксперт также отметил, что одним из важнейших инструментов ЦБ являются операции на открытом рынке. По его словам, в периоды паники валютные интервенции Центробанка могут сгладить сильные колебания курса рубля.

Кредитный блок

Как отмечают эксперты, угроза дестабилизации российского валютного рынка может возникнуть лишь при росте курса доллара выше уровня 70 рублей. Это в свою очередь возможно в случае падения цен на нефть ниже отметки $62 за баррель или же неожиданном введении жёстких санкций. Согласно оценке Михаила Алтынова, для достижения такого эффекта новые ограничительные меры США должны быть аналогичны введённым неделю назад или даже сильнее.

«Вырастут инфляционные ожидания. Поднимется спрос на наличную валюту. Импортёры уже сегодня начнут пересчитывать ценники на товары. Летний туристический сезон в некоторой степени тоже пострадает, поскольку туры подорожают на 10—15%. Экономика выдержит шок, но, к сожалению, он не будет быстро преодолен и не останется без последствий», — считает Георгий Ващенко.

По словам Ксении Юдаевой, чтобы снизить риски, Центробанк может ограничить выдачу российскими банками валютных кредитов.

«Нам очень важно предотвратить новую волну валютных рисков в системе, поэтому мы сейчас обдумываем целесообразность введения дополнительных мер по ограничению валютного кредитования», — подчеркнула Юдаева.

Василий Карпунин отмечает, что многие компании понимают свою зависимость от валютного долга и в периоды неопределённости на рынке спешат конвертировать максимально возможное количество рублей в валюту. Это делается с целью застраховать свои риски по долгам. «Тем самым они в самый неудобный для рынка момент увеличивают спекулятивный спрос на доллар. Меры ЦБ могут снизить влияние этого фактора», — утверждает эксперт.

Ставка без границ

Аналитики уверены, что нынешнее снижение курса рубля играет на руку российским властям. Сергей Козловский подчёркивает, что проводимые Минфином валютные интервенции как раз проходили с целью снижения курса нацвалюты. Дело в том, что при высоких ценах на нефть и низком курсе рубля наполняемость бюджета происходит гораздо быстрее.

В то же время, при удешевлении рубля растёт и стоимость импорта, что может привести к разгону инфляции. По оценке главы департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игоря Дмитриева , в марте годовой рост цен составил 2,4%. При этом целевой отметкой Банка России по-прежнему остаётся значение в 4%.

Впрочем, Банк России может и пересмотреть свой прогноз по инфляции на 2018 год. Об этом также сообщила Ксения Юдаева 16 апреля.

«Скорее всего — вверх (прогноз ЦБ по инфляции. — RT), судя по последним событиям и последним цифрам по валютному курсу, но насколько — сказать сейчас сложно, нужно провести дополнительные оценки ситуации», — отметила первый зампред ЦБ.

В связи с последними событиями Центробанк снял ограничения на невозможность повышения ключевой ставки. Об этом в понедельник сообщил Игорь Дмитриев.

Впрочем, опрошенные RT эксперты полагают, что текущая ситуация на финансовом рынке пока ещё не достигла критического уровня. На этом фоне возвращение регулятора к политике повышения ставок маловероятно.