Новак: МВФ сокращает финансирование Украины на 60%

«Повышение социальных платежей — зарплат и пенсий, о которых так часто говорит премьер-министр Владимир Гройсман, нельзя назвать реальным повышением — это, скорее, частичная индексация высоких темпов инфляции, которые наблюдались за последние четыре года», — сказал эксперт на канале NewsOne.

Он подчеркнул, что эта компенсация была лишь частичной, потому что инфляция за последние четыре года составила 120%. Экономические показатели тоже неутешительны.

«Говорить о росте экономики в 2-2,5% ВВП не приходится, при том, что в 2013-14 годах ВВП упал на 20%, рост этот все равно, что ноль», — отметил экономист.

Также он подчеркнул, что ползучая девальвация гривны продолжается, поэтому 9% инфляции, которые заложили в бюджет, будут нереальными до конца года.

«Социальные стандарты повышаются из двух источников: это инфляционный эффект и увеличение государственного долга. В следующем году планируется увеличить этот долг на 230 млрд гривен», — сообщил Новак.

Кроме того, по словам аналитика, МВФ сокращает программу сотрудничества с Украиной в 2018-2019 годах на 60%. Это связано с тем, что западные партнеры дают негативную оценку использования денег, предоставляемых правительству Украины, и считают их неэффективным.

Также сокращается и объем прямых иностранных инвестиций. «Так за прошлый год объем иностранных инвестиций в Украину составил $2,5 млрд, что на миллиард меньше, чем в 2016 году», — подытожил эксперт.