Новак: МВФ сокращает финансирование Украины на 60% 

Экономист Андрей Новак, комментируя предстоящий отчет правительства Украины о работе за 2017 год, пришел к выводу, что хвастаться премьер-министру Владимиру Гройсману особо нечем.
«Повышение социальных платежей — зарплат и пенсий, о которых так часто говорит премьер-министр Владимир Гройсман, нельзя назвать реальным повышением — это, скорее, частичная индексация высоких темпов инфляции, которые наблюдались за последние четыре года», — сказал эксперт на канале NewsOne.
Он подчеркнул, что эта компенсация была лишь частичной, потому что инфляция за последние четыре года составила 120%. Экономические показатели тоже неутешительны.
«Говорить о росте экономики в 2-2,5% ВВП не приходится, при том, что в 2013-14 годах ВВП упал на 20%, рост этот все равно, что ноль», — отметил экономист.
Также он подчеркнул, что ползучая девальвация гривны продолжается, поэтому 9% инфляции, которые заложили в бюджет, будут нереальными до конца года.
«Социальные стандарты повышаются из двух источников: это инфляционный эффект и увеличение государственного долга. В следующем году планируется увеличить этот долг на 230 млрд гривен», — сообщил Новак.
Кроме того, по словам аналитика, МВФ сокращает программу сотрудничества с Украиной в 2018-2019 годах на 60%. Это связано с тем, что западные партнеры дают негативную оценку использования денег, предоставляемых правительству Украины, и считают их неэффективным.
Также сокращается и объем прямых иностранных инвестиций. «Так за прошлый год объем иностранных инвестиций в Украину составил $2,5 млрд, что на миллиард меньше, чем в 2016 году», — подытожил эксперт.