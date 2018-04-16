Объявлено о скором подорожании авиабилетов в России

Резкий рост цен на авиабилеты произойдет в России в ночь с 17 на 18 апреля. Они станут дороже на 6−7%, что обусловлено изменением курсов валют.

В соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта) с 18 апреля в системах бронирования евро будет составлять 77 рублей, а доллар — 62,5 рубля.

«Для расчета применяется курс ЦБ РФ по итогам торгов на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону, — сообщили порталу URA.RU в российском сервисе путешествий «Туту.ру».

Там также пояснили, что на данный момент стоимость авиабилетов рассчитывается исходя из курса 72 рубля за евро и 59 рублей за доллар.

По данным сервиса, уже на минувшей неделе россияне стали на 10% меньше покупать авиабилеты за рубеж, а бронирование путешествий в Европу и вовсе упало на четверть.

В связи с внезапным падением рубля, начавшимся 9 апреля после введения США новых антироссийских санкций, аналитики уже прогнозировали рост цен на авиабилеты, а также на импортные овощи, бытовую технику, электронику и автомобили.

Максимальный обвал рубля пришелся на 11 апреля, когда курс евро преодолел отметку 80 рублей.