Дали прикурить: подорожают ли сигареты в России из-за санкций

Лидеры четырех парламентских фракций Госдумы в минувшую пятницу внесли законопроект о введении санкций против США . Документ предполагает ограничить сотрудничество с американскими компаниями и экспорт из США и стран-союзников, поддерживающих антироссийские санкции. В том числе речь идет о запрете ввоза табачных изделий. Попробуем рассмотреть текущую ситуацию на российском табачном рынке и определить возможное влияние данной меры на российскую экономику.

Откуда в России сигареты

В конце 80-х страна столкнулась с дефицитом табачных изделий. Часто сигареты можно было купить только по талонам, при этом они были не только советского, но и, например, индийского или болгарского производства. Сигареты, как и водка, часто использовались как альтернатива деньгам, на которые порой ничего нельзя было купить. Открытие рынка правительством Егора Гайдара в начале 90-х годов привело к мгновенному затовариванию рынка из-за рубежа. Стали доступны сигареты ведущих международных марок, причем на первом этапе это был преимущественно черный и серый рынок. Многие помнят торговавших сигаретами бабушек у выходов из метро или большой сигаретный рынок у Киевского вокзала в Москве , где можно было по низким ценам купить несколько блоков или даже целую коробку сигарет.

К началу двухтысячных рынок стал более цивилизованным и менее конкурентным. В России, как и во всем мире, оставалось все меньше игроков: компании активно поглощали друг друга и консолидировали рынок. На сегодняшний день на рынке доминирует триумвират табачных гигантов: Japan Tobaсcо Inc. (штаб-квартира в японском Токио), Philip Morris International (штаб-квартира в швейцарской Лозанне), British American Tobacco (штаб-квартира в британском Лондоне). В России на их долю приходится около 83% рынка, а после сделки по покупке «Донского табака» (рыночная доля 6,7%) компанией Japan Tobacco она вырастет еще больше.

Спрос на российском табачном рынке уже много лет почти полностью покрывается за счет внутреннего производства. Все крупнейшие производители вложили по несколько миллиардов долларов в переоборудование старых советских сигаретных фабрик и строительство новых. Самые крупные и современные фабрики трех табачных гигантов расположены в Ленинградской области — это объясняется близостью к портовой инфраструктуре, через которую поступает табачное сырье из разных стран мира.

На фоне активного принятия государством мер по ограничению потребления табака и существенного роста акцизов потребление начало снижаться. Это мгновенно привело к снижению производства и появлению свободных мощностей у производителей. По данным ассоциации «Табакпром», только в 2017 году совокупное производство сигарет в России снизилось примерно на 30% с 336,2 до 246,3 млрд штук. Параллельно начал расти экспорт продукции из России. Впрочем, его объем не очень велик и составляет 20-25 млрд сигарет в год, что связано с отсутствием доступных рынков для российских сигарет: почти все наши соседи располагают достаточными производственными мощностями, а возможности китайской государственной табачной монополии и вовсе способны покрыть весь мировой спрос на сигареты.

Время закрываться

В целях экономии компании стали закрывать ненужные фабрики, перенося часть оборудования на другие площадки. Например, в Москве были закрыты известные фабрики «Ява» и «Лиггетт-Дукат». Несмотря на перепроизводство импорт табачных изделий в Россию сохраняется. В частности, в 2017 году в страну ввезли около 7 млрд сигарет (в штуках). Традиционно ввозится и небольшой объем сигар, сигарилл и иных табачных изделий, которые в России никогда не производились. В прошлом году импортеры табачной продукции заплатили в бюджет России 17,5 млрд рублей в виде акцизов, из них за сигареты было внесено около 15 млрд рублей.

Возвращаясь к предложенным парламентариями санкциям, нужно прежде всего говорить о том, что американской компанией-производителем сигарет является только Philip Morris International (PMI), и именно на нее приходится существенная часть импорта табачных изделий за счет поставок сигарет из Германии . Данные поставки связаны с маркетинговой политикой компании. PMI имеет в России две сигаретные фабрики в Ленинградской области и в Краснодаре . В случае, если ее поставки из Европы все-таки попадут под ограничения, компания сможет полностью перекрыть их за счет имеющихся свободных производственных мощностей на российских предприятиях холдинга.

Несмотря на массу продаваемых в России известных американских сигаретных брендов табачная продукция непосредственно из США в настоящее время в Россию почти не ввозится: для нее просто нет ниши. Это экономически неэффективно из-за стоимости рабочей силы и затрат на транспортировку из Северной Америки. Сигареты проще произвести в России. Также очень часто табачники используют различную мешку при производстве сигарет под одной товарной маркой для разных рынков. Иными словами, вкус сигарет с одинаковым названием для потребителей в США и в России может существенно отличаться. Это также является одним из факторов в отказе от существенных поставок в Россию из-за рубежа: это только усложнит всем жизнь и введет в заблуждение потребителей, ориентирующихся на привычный для себя вкус.

Таким образом, предложенные меры в отношении импорта табачной продукции вряд ли заметно затронут складывавшийся годами рынок и его ключевых игроков. Санкции в отношении медикаментов, алкоголя и компьютерного обеспечения очевидно будут иметь больший эффект.

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