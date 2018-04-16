Глава Минэкономики ФРГ призвал не смешивать конфликт в Сирии и «Северный поток — 2»

БЕРЛИН, 16 апреля. / ТАСС /. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер считает, что не следует ставить в зависимость реализацию проекта «Северный поток — 2» от конфликта вокруг Сирии . Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью газете Bild

"Не нужно смешивать две вещи", — сказал министр. «Импорт российского газа осуществлялся и во времена холодной войны, и он был в любое время надежным», — подчеркнул Альтмайер.

"Проект «Северный поток — 2» — это, в первую очередь, коммерческий проект, который уже получил разрешения ряда стран, в том числе Германии, — продолжал Альтмайер. — Разрешение в Германии выдают компетентные органы, но не правительство ФРГ".

В то же время министр пообещал при реализации проекта «учитывать и интересы Украины ». Кроме того, по его словам, Германии и Европе следует «создать инфраструктуру для терминалов для сжиженного природного газа с тем, чтобы избежать односторонней зависимости».

Сегодня в Берлине прошли переговоры между Альтмайером и заместителем председателя Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем. По их итогам представитель ЕС написал в Twitter, что «украинский транзитный маршрут является стратегическим для энергобезопасности» Евросоюза. Шефчович отметил, что ценит вклад Германии в поиск решения по газовому вопросу и урегулирование споров между РФ , Украиной и ЕС в области поставок и транзита «голубого топлива». Он также отметил, что может представить себе участие Берлина в переговорах с Россией и Украиной.