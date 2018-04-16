Регулятор Германии запустил консультации по плану развития газовой сети страны в 2018–2028 годах с учетом проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщается РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз ведомства.
"Федеральное сетевое агентство начинает сегодня свои консультации по предложению о плане развития газовой сети в 2018–2028 годах. В связи с сокращением добычи немецкого и нидерландского газа должны быть преобразованы зоны добычи и расширена сеть газопроводов. Инвестиции в Германию также предлагаются в предложении для подключения запланированного трубопровода "Северный поток — 2", — сказано в пресс-релизе.
Уточняется, что "Северный поток — 2" может стать в будущем маршрутом импорта из России в Германию. Однако сам проект не является составной частью плана по развитию газовой сети ФРГ.
Ранее Дания призналась, что она не сможет остановить "Северный поток — 2".