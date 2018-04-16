Правительство выделило два млрд рублей на электронный документооборот

"В целях внедрения медицинских информационных систем в медицинских организациях… выделить Минздраву России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2018 году бюджетные ассигнования в размере 2 000 000 тысяч рублей на предоставление бюджетных ассигнований федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации", — говорится в распоряжении.

В документе указано, что средства выделяются, чтобы достичь следующих результатов: «использование медицинскими организациями медицинских информационных систем… обеспечение их информационного взаимодействия с государственными информационными системами… ведение в медицинских организациях расписаний приема врачей в электронном виде и обеспечение возможности дистанционной записи граждан на прием к врачу с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), обеспечение медицинскими организациями электронного медицинского документооборота».