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Правительство выделило два млрд рублей на электронный документооборот
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Правительство выделило два млрд рублей на электронный документооборот 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 2 миллиардов рублей на электронный документооборот в медицинских учреждениях, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"В целях внедрения медицинских информационных систем в медицинских организациях… выделить Минздраву России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2018 году бюджетные ассигнования в размере 2 000 000 тысяч рублей на предоставление бюджетных ассигнований федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации", — говорится в распоряжении.
В документе указано, что средства выделяются, чтобы достичь следующих результатов: «использование медицинскими организациями медицинских информационных систем… обеспечение их информационного взаимодействия с государственными информационными системами… ведение в медицинских организациях расписаний приема врачей в электронном виде и обеспечение возможности дистанционной записи граждан на прием к врачу с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), обеспечение медицинскими организациями электронного медицинского документооборота».
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