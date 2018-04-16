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В Кремле резко высказались о санкциях США
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В Кремле назвали санкции США международным экономическим рейдерством 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: ТАСС
Санкции, вводимые США против России, не связаны с ситуацией в Сирии, а похожи на международное экономическое рейдерство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы убеждены, и любой экономист может легко увидеть в ряде санкций неприкрытые попытки, собственно, заниматься нечестной конкуренцией, прикрываясь какими-то иными соображениями, попытки выдавливать конкурентов, в данном случае российские компании, с международных рынков. Конечно же, это не может иметь никакого отношения и не может никак обуславливаться соображениями, связанными с ситуацией в Сирии, или любой другой стране мира. Это не что иное, как такое, я бы сказал, международное экономическое рейдерство", — заявил Песков журналистам.
По его словам, при этом российские власти продолжают работать над обеспечением стабильности экономической ситуации в связи с введением санкций.
"Руководство России продолжает работать, соответствующие ведомства, над обеспечением стабильности экономической системы. Собственно, в практически ежедневном формате эти вопросы обсуждаются, и принимаются необходимые меры", — уточнил Песков.
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