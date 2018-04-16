Курс доллара на завтра: ЦБ установил курсы валют на 17 марта

Центробанк установил официальные курсы валют на вторник. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.

Доллар и евро резко прибавили в стоимости. Так, американская валюта подорожала на 84,83 копейки до отметки в 62,2794 рубля. Что касается евро, то он вырос на 1 рубль 8,96 копейки до 76,8403 рубля.

Стоит отметить, что в настоящее время на Московской бирже наблюдается некая стабильность. С утра доллар и евро разом выросли на 30 копеек. Однако около полудня рубль перешел в наступление и нанес бивалютной корзине удар на 50 копеек по отношению к каждому из конкурентов.

Сейчас курс изменяется незначительно. В целом, он стабилизировался после недавних санкций США , которые и стали первопричиной падения рубля и последующего его роста.

Кроме того, рубль толкают вверх высокие нефтяные цены. Сейчас стоимость «черного золота» превышает 71 доллар за баррель.

Благодаря подобной «подушке безопасности» отечественная валюта чувствует себя весьма комфортно без всяких интервенций со стороны Центробанка. Кстати, последний дал понять, что вмешиваться в процесс не будет.