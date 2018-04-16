Власти Турции не хотят балансировать ДКП

Москва , 16 апреля — «Вести. Экономика». На прошлой неделе курс турецкой лиры достиг рекордных минимумов, что произошло, как считают аналитики, из-за нежелания турецкого правительства балансировать денежно-кредитную политику для борьбы с двузначной инфляцией, пишет CNBC.

Падение ускорилось на фоне геополитической неопределенности в отношении сирийского конфликта и военных действий в этой стране.

Однако в пятницу турецкая валюта попыталась отыграться, поскольку высокопоставленные турецкие чиновники намекнули на возможные действия властей в отношении валютного курса, не предлагая при этом конкретных мер.

Политика определения приоритетов роста над контролем над инфляцией, возглавляемая влиятельным президентом Турции Реджепом Эрдоганом , в течение некоторого времени раздражала инвесторов на развивающихся рынках.

Президент, назвавший себя «врагом процентных ставок», фактически помешал любому недавнему ужесточениию денежно-кредитной политики несмотря на то, что инфляция достигла высокого уровня в 10,23%.

Эрдоган назвал недавнюю валютную распродажу экономическим нападением врагов Турции, назвав ее «играми, в которые играют с нашей экономикой».

Но инвесторы говорят, что рынки отчаянно пытаются увидеть повышение процентных ставок со стороны центрального банка; его последние две сессии не продемонстрировали изменений в политике, следуя призывам Эрдогана поддерживать низкие ставки, чтобы повысить темпы роста.

Турецкая валюта, которая с августа подешевела на 13,9%, достигнув рекордного минимума на прошлой неделе в 4,1944 по отношению к доллару, в настоящее время является одной из самых худших валют развивающихся рынков в этом году. В пятницу, 13 апреля, турецкая валюта отыграла 0,74%, достигнув 4,08 лиры к доллару.

Тем временем доходность казначейских облигаций Турции достигла многомесячных максимумов, а дефицит текущего счета в феврале увеличился более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году, увеличившись до $4,152 млрд

Рост в стране с населением в 80 млн человек был впечатляющим; рост реального ВВП в Турции достиг 7,4% в 2017 году, что более чем в два раза превышает темпы роста в предыдущем году и самый высокий показатель в странах «большой двадцатки».