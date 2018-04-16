Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что Евросоюз хочет гарантировать распространение равных условий на проект газопровода «Северный поток-2» и другие трубопроводы в ЕС.
«Что касается «Северного потока-2», то вы знаете нашу позицию, которая заключается в том, чтобы обеспечить здесь равные правила, как на все другие трубопроводы ЕС», — приводит РИА Новости слова Шефчовича.
Он добавил, что сохранение транзита газа через Украину «является приоритетом».
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реализация проекта «Северный поток — 2» невозможна без определения будущей роли украинского транзита. Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил заявление канцлера Германии Ангелы Меркель по «Северному потоку — 2».