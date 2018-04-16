ЕС выступает за равные правила для «Северного потока-2» и других трубопроводов

ЕС хочет гарантировать распространение равных условий на проект «Северный поток-2», как на все другие трубопроводы в ЕС, заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на брифинге в Берлине.

"Что касается «Северного потока-2», то вы знаете нашу позицию, которая заключается в том, чтобы обеспечить здесь равные правила, как на все другие трубопроводы ЕС", — сказал Шефчович.

Он добавил, что сохранение транзита газа через Украину «является приоритетом».