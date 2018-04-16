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ЕС выступает за равные правила для «Северного потока-2» и других трубопроводов
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ЕС выступает за равные правила для «Северного потока-2» и других трубопроводов 

Прайм 2 часа назад
ЕС хочет гарантировать распространение равных условий на проект «Северный поток-2», как на все другие трубопроводы в ЕС, заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на брифинге в Берлине.
"Что касается «Северного потока-2», то вы знаете нашу позицию, которая заключается в том, чтобы обеспечить здесь равные правила, как на все другие трубопроводы ЕС", — сказал Шефчович.
Он добавил, что сохранение транзита газа через Украину «является приоритетом».
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на пресс-конференции с украинским президентом Петром Порошенко в Берлине, что реализация проекта «Северный поток-2» невозможна без определения будущей роли украинского транзита.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.
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