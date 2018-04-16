В России снизилось число безработных

Численность официально безработных в России снизилась на 0,9% за неделю

России. Численность официально зарегистрированных безработных россиян с 4 по 11 апреля снизилась на 0,9%, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минтруда

"С 4 по 11 апреля 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,9% и составила 769 470 человек. Годом ранее этот показатель составлял 891 550 человек", — сообщили в ведомстве.

По состоянию на 11 апреля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 110 043 человека.

В ведомстве напомнили, что на 1 апреля уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 апреля 2017 года — 1,2%).

По состоянию на 11 апреля 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 миллиона единиц, добавили в Минтруде.