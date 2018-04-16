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Промпроизводство в РФ в марте выросло на 1%
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Промпроизводство в РФ в марте выросло на 1% 

Вести.Ru 28 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 16 апреля — «Вести. Экономика». В марте рост промпроизводства в годовом выражении замедлился до 1% с 1,5% в феврале. Рост промышленного производства в РФ в первом квартале текущего года составил 1,9% после спада на 1,7% в четвертом квартале прошлого года, сообщил сегодня Росстат.
Промпроизводство в марте по сравнению с февралем 2018 г. выросло на 12,1%. Опрошенные Рейтер экономисты ждали рост показателя в марте на 1,3% в годовом выражении и на 2% за первый квартал. Добыча полезных ископаемых выросла в марте на 1,4% в годовом выражении после повышения на 0,3% в феврале. Обрабатывающие производства в марте снизили выпуск на 0,2% после роста на 1,9% в предыдущем месяце. Годовая динамика обрабатывающих отраслей в феврале нормализовалась после колебаний последних месяцев, сообщается в опубликованном сегодня обзоре Минэкономразвития «Картина экономики. Апрель». В феврале темп роста выпуска обрабатывающей промышленности снизился до 1,9% г/г с 4,7% г/г в январе. По оценке Минэкономразвития России, высокие январские темпы роста обрабатывающей промышленности, как и ее спад в конце 2017 года, был обусловлен временными факторами. При этом и в январе, и в феврале положительные темпы роста продемонстрировало большинство обрабатывающих отраслей. Как сообщали «Вести. Экономика», в марте активность в производственном секторе России увеличилась: PMI обрабатывающих отраслей России вырос в марте. Но рост объемов производства упал до пятимесячного минимума. Сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, составил 50,6 балла в марте, незначительно превысив показатель февраля в 50,2 балла, сообщается в исследовании IHS Markit. Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности. Значение индекса PMI указывает на незначительное расширение в обрабатывающих отраслях, которое было вторым минимальным с июня 2017 г., а средний показатель за I квартал 2018 г. (51,0 балла) был минимальным после III квартала 2016 г.
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