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Промпроизводство в РФ в I квартале выросло на 1,9%
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Промпроизводство в РФ в I квартале выросло на 1,9% 

Прайм 42 минуты назад
Фото: Прайм
Рост промышленного производства в РФ в первом квартале текущего года составил 1,9% после спада на 1,7% в четвертом квартале прошлого года, сообщает Росстат.
В марте рост промпроизводства в годовом выражении замедлился до 1% с 1,5% в феврале.
В месячном выражении рост промпроизводства в марте составил 12,1% после спада на 2% в феврале. С исключением сезонного и календарного факторов рост промпроизводства в марте в месячном выражении составил 0,3%.
Минэкономразвития в конце августа прошлого года улучшило прогноз по росту промпроизводства на 2018-2020 годы до 2,5% с 2,1% в год. В 2017 году, по данным Росстата, промышленность РФ выросла на 1%.
Ранее Банк России в своем информационно-аналитическом комментарии по экономике сообщал, что рост промышленного производства в РФ в феврале-марте продолжится, однако несколько более низкими темпами. По оценкам ЦБ и Росстата, рост промышленного производства РФ в январе составил 2,9% в годовом выражении.
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