Как нам дружить с китайским гигантом

Что предлагает планете Поднебесная

Китай является, безусловно, одним из ведущих создателей глобальных трендов, начал своё выступление Алексей Маслов. Среди них эксперт выделил китайскую концепцию «Один пояс, один путь» (ОПОП), которая подразумевает поддержку и развитие инфраструктуры в разных странах мира, согласившихся подписать полный пакет документов по этой инициативе. Таковых уже сейчас немало среди центральноевропейских и среднеазиатских государств.

Правда, есть у ОПОП и оппоненты, достаточно жёстко выступающие против него и рассматривающие эту идею как чисто китайский глобализационный проект. Среди них Индия , западноевропейские страны и, разумеется, США , пояснил Маслов. Он уточнил, что Россия формально к «Одному поясу, одному пути» не присоединилась, мы говорим о необходимости сопрягать этот чисто китайский проект с другими интеграционными проектами, к примеру, ШОС Евразийским экономическим союзом и так далее.

В качестве ещё одного крупного китайского внешнеполитического замысла Алексей Маслов упомянул выдвинутую недавно Пекином идею «человечества единой судьбы». Суть её заключается в формировании группы государств, разделяющих китайские задумки по финансовому, экономическому и где-то политическому переустройству мира. Во многом, уточнил политолог, за счёт этой инициативы Поднебесная пытается решить свои внутренние задачи, придать новый импульс экономическому развитию страны.

Проблемы Китая

Сложностей, с которыми Китай уже столкнулся или столкнётся в ближайшее время, немало, уверен Алексей Маслов. Среди таковых можно выделить огромный и постоянно растущий внутренний долг, который на сегодня превзошёл внутренний долг США. Создан он крупными госпредприятиями, которые вернуть деньги не в состоянии, а банкротить таких гигантов тоже нельзя. В результате нужна реструктуризация долгов, но о к ней в КНР пока никак не приступят, пояснил эксперт.

Поднебесная пытается решить свои внутренние задачи, придать новый импульс экономическому развитию страны.

Ещё одна проблема — экология. Для её решения требуется тратить до шести процентов ВВП. Параллельно китайцы идут по другому пути: неэкологичные и старые предприятия они пытаются переносить в другие страны. Поступали, напомнил Маслов, такие предложения и России, но наша страна их не поддержала.

Другим вызовом для Китая специалист считает чудовищное старение населения, порождённое проводимой в своё время политикой ограничения рождаемости. И уже сегодня в целом ряде отраслей промышленности ощутим дефицит молодых кадров. Сопряжённая с этой проблема — нехватка средств для выплаты пенсий. К 2020 году она может составить полторы сотни миллиардов долларов.

Для устранения этих сложных противоречий, а также для решения новых амбициозных задач Китаю совершенно точно понадобится время — как минимум до 2035 года. Возможно, поэтому совсем недавно были сняты ограничения для нахождения на посту председателя КНР, который сейчас занимает Си Цзиньпин

Российские продукты для Китая — пока скрытая возможность

По мнению Алексея Маслова, разобраться с накопившимися проблемами в экономике Китая, опираясь только на внутренний ресурс, сегодня невозможно — такова специфика страны. Поэтому Поднебесная активно двигается во внешний мир, ищет там новые точки роста.

Такое положение дел открывает новые возможные сферы сотрудничества Китая с другими странами, в том числе с Россией. Применительно к нашей стране, как считает эксперт, прогресса можно добиться за счёт поставок качественных и безопасных продуктов питания на китайский рынок, где такие товары сегодня весьма востребованы.

Правда, есть и сложности с развитием этого направления сотрудничества — в Китае функционирует довольно сложная внутренняя система согласований и получения разрешений на поставку продукции, которая делает практически невозможным выход на китайский рынок и закрепление там фирм-одиночек. Решению этой проблемы, по мнению Алексея Маслова, поможет господдержка и экспертное обеспечение этого импорта.

Кстати, именно из-за того, что продукты пользуются спросом, а легальные поставки ограничены, сложилась ситуация, когда китайский рынок оказался буквально завален подделками российского шоколада, мороженого и другой продукции.

В случае когда такой выход российских производителей на китайские рынки случится, это поспособствует решению одной из важнейших, как полагает эксперт, задач в российско-китайском экономическом сотрудничестве — его реструктуризации. Необходимо добиваться увеличения высокотехнологичной, инновационной составляющей российского импорта в КНР. Поэтому, возможно, следует обращать внимание не на рост китайского экспорта в Россию, сколько на увеличение объёмов российской продукции на китайских рынках. Важно не смотреть, сколько инвестиций из КНР пришли в нашу экономику, а стремиться самим правильно выходить туда, резюмировал Алексей Маслов.

Помочь в этом, убеждён эксперт, помимо прочего, должно создание новых серьёзных аналитических центров по Китаю, с которым у нас самая протяжённая граница.