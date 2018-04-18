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Рубль приободрился в отсутствие новых санкций, однако не сумел развить утренний успех, — Юрий Кравченко, старший аналитик ИК «Велес Капитал»
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Рубль приободрился в отсутствие новых санкций, однако не сумел развить утренний успех, — Юрий Кравченко, старший аналитик ИК «Велес Капитал» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
За последнюю неделю обстановка на валютном рынке относительно стабилизировалась, однако ход торгов остается крайне волатильным. В среду утром рыночная ситуация уже успела измениться кардинальным образом несколько раз. На открытии доллар разом прибавлял на максимуме более 40 коп., достигая уровня в 61,98 руб. Однако после появившейся на рынке информации о том, что администрация американского президента пока не планирует введение новых санкций против РФ, доллар скорректировался в район 61,3 руб., а рубль вышел в лидеры роста среди валют EM.
В качестве дополнительных факторов поддержки рубля выступают цены на нефть, закрепившиеся выше 72 долл. за баррель, отсутствие покупок валюты ЦБ для Минфина (регулятор не осуществляет покупки с начала прошлой недели), стартовавший налоговый период и возобновление депозитных операций «тонкой настройки» (ЦБ не проводил их с прошлого вторника). Более долгосрочным фактором поддержки отечественной валюты могут стать коррективы в политике и риторике Банка России уже на ближайшем заседании 27 апреля. Сохраняющийся крайне нестабильным геополитический фон, повышение прогноза ЦБ по профициту ликвидности и инфляции на конец 2018 г., как минимум, могут способствовать сохранению ключевой ставки и усилению консервативной риторики регулятора, как максимум — ужесточить комментарии ЦБ, вплоть до намеков на возможность повышения ставки в случае соответствующей необходимости.
После утреннего укрепления рубль в паре с долларом встретил заметное сопротивление в районе 61,3-61,5 руб., однако в случае прохождения данного диапазона российская валюта могла бы закрепиться ниже 61 руб. В то же время диапазон движения курса в целом останется достаточно широким, и очередное изменение геополитического фона в сторону ухудшения может быстро скорректировать российскую валюту к минимумам пятницы-понедельника — 62,3-62,6 руб.
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