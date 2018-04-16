Ещё
Не только нефть: азербайджанские товары покупают более 80 стран
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Согласована единая позиция по Сирии
Согласована единая позиция по Сирии

Не только нефть: азербайджанские товары покупают более 80 стран 

Мир24 50 минут назад
Все больше азербайджанских товаров завоевывают мировой рынок. Продукцию республики закупают более 80 стран.
Наиболее популярны у зарубежных покупателей вино, очищенный фундук, чай, хурма, яблоки. Также пользуются спросом клубника, грибы и шелковые ковры. В прошлом году государственный портал Азербайджана принял заказов на товары ненефтяного сектора на сумму почти 600 миллионов долларов.
По оценке Всемирного экономического форума в Давосе, по глобальной конкурентоспособности Азербайджан занимает 35-е место в мире.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Костромской «Конфидэнс Банк» остался без лицензии Власти Каракаса выпустили собственную валюту Золото отвоевывает у биткоина звание безопасного актива
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии326
Федеральный канал опозорился с Сирией109
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз128
Россиянин уехал на дачу и пожалел5
На Россию надвигаются опасные заморозки25
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
03:58
Россию назвали «сложным партнером»
В мире Политика
В Совфеде призвали США «включить голову»
Политика
00:44
Ярославский депутат растоптал свой iPad
Политика
00:48
Врио главы Кузбасса уволил четырех замов губернатора
Политика
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия Новости Москвы
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
00:42
Названа причина увольнения замов кемеровского губернатора
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение