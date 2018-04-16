Не только нефть: азербайджанские товары покупают более 80 стран 

Все больше азербайджанских товаров завоевывают мировой рынок. Продукцию республики закупают более 80 стран.
Наиболее популярны у зарубежных покупателей вино, очищенный фундук, чай, хурма, яблоки. Также пользуются спросом клубника, грибы и шелковые ковры. В прошлом году государственный портал Азербайджана принял заказов на товары ненефтяного сектора на сумму почти 600 миллионов долларов.
По оценке Всемирного экономического форума в Давосе, по глобальной конкурентоспособности Азербайджан занимает 35-е место в мире.
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