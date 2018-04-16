В Центробанке заявили, что годовая инфляция в марте составила 2,4%

"В марте предварительно годовая инфляция 2,4%, в апреле мы ожидаем, что индекс потребительских цен будет снижаться", — приводит его слова ТАСС

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что на конец года инфляция может составить от 3% до 4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году.

По ее словам, выход инфляции в России на исторически низкие уровни приобретает системный характер. При этом в стране сдержанный рост цен на продукты питания сохраняется заметно более продолжительное время, чем ожидал ЦБ.

Напомним, инфляция в России по итогам 2017 года составила 2,5 процента. При этом потребительские цены на бензин в РФ в прошлом году выросли на 7,3 процента.