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В Центробанке заявили, что годовая инфляция в марте составила 2,4%
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В Центробанке заявили, что годовая инфляция в марте составила 2,4% 

Свободная пресса 39 минут назад
Глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Игорь Дмитриев рассказал журналистам в кулуарах банковского форума «Казначейство — 2018», что, согласно предварительным оценкам, годовая инфляция в России в марте этого года составила 2,4%.
"В марте предварительно годовая инфляция 2,4%, в апреле мы ожидаем, что индекс потребительских цен будет снижаться", — приводит его слова ТАСС.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что на конец года инфляция может составить от 3% до 4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году.
По ее словам, выход инфляции в России на исторически низкие уровни приобретает системный характер. При этом в стране сдержанный рост цен на продукты питания сохраняется заметно более продолжительное время, чем ожидал ЦБ.
Напомним, инфляция в России по итогам 2017 года составила 2,5 процента. При этом потребительские цены на бензин в РФ в прошлом году выросли на 7,3 процента.
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