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Возможен существенный рост котировок суверенных евробондов РФ из-за отсутствия новых санкций, — Евгений Сергеев, аналитик ФК «Уралсиб»
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Возможен существенный рост котировок суверенных евробондов РФ из-за отсутствия новых санкций, — Евгений Сергеев, аналитик ФК «Уралсиб» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Как стало известно вчера вечером, США пока только рассматривают возможность введения новых санкций, и решение об этом вряд ли будет принято до новой эскалации конфликта между странами. Таким образом, угроза санкций сейчас отходит на второй план, что позволит котировкам российских бумаг в ближайшие дни вновь начать восстанавливаться. В понедельник суверенные евробонды по-прежнему находились под давлением и продолжили снижаться в цене — в основном на ожиданиях объявления новых санкций против России со стороны США. К тому же доходность UST10 днем росла, а ее падение вечером еще не отразилось на котировках. Снижение напряженности на Ближнем Востоке негативно повлияло на нефтяные цены, которые вчера заметно упали, что также оказало давление на российские бумаги. По итогам дня суверенные выпуски сильно подешевели: длинные бумаги потеряли 1,2–1,3 п.п. от номинала, а среднесрочные — 0,5–0,9 п.п., в среднем доходности вдоль суверенной кривой выросли на 10 б.п. Пятилетний CDS-спред России вчера расширился на 4 б.п. до 147 б.п.
Евробонды Полюса и суборды МКБ вчера выглядели хуже рынка
В корпоративном сегменте еврооблигации также оказались под давлением и к концу сессии существенно подешевели. Так, в нефтегазовом секторе длинные бумаги Газпрома упали в цене на 0,5–1,2 п.п. Хуже других бумаг в секторе выглядели евробонды Газпром нефти — минус 0,8–0,9 п.п. от номинала. Еврооблигации ВЭБа и Сбербанка подешевели на 0,2–0,8 п.п., в аутсайдерах вновь оказался «вечный» суборд ВТБ — минус 1,1 п.п. от номинала. Суборды МКБ просели в цене на 4,6–5,6 п.п., а «вечный» суборд CRBKMO’perp уже торгуется с доходностью к колл-опциону 15,5%. В металлургическом секторе евробонды Полюса после стремительного восстановления в конце прошлой недели вчера вновь продемонстрировали динамику хуже рынка, подешевев на 1,8–2,7 п.п., тогда как в среднем по сектору падение котировок не превышало 1 п.п. Цены бумаг VEON в понедельник опустились на 0,5–0,9 п.п. В транспортном секторе сильнее других просели выпуски ГТЛК и РЖД — на 0,4–0,6 и 0,6–1 п.п. от номинала соответственно. Сегодня внешний фон для российских бумаг благоприятный, поскольку Штаты отложили введение новых санкций, что снизит напряженность на рынке. Доходность UST10 сейчас плавно повышается, как и цены на нефть. Азиатские рынки преимущественно движутся вниз, фьючерсы на американские индексы — в плюсе.
Прайм: последние новости
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