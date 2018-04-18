Суверенные евробонды РФ подорожали, после того как США отложили введение новых санкций, — Евгений Сергеев, аналитик ФК «Уралсиб»

Вчера утром российские еврооблигации смогли заметно вырасти в цене, отыгрывая новость о том, что США пока не будут вводить новые санкции в отношении России . Однако риск того, что в случае очередного обострения отношений между странами они все же могут быть введены, остается. После резкого скачка котировок вверх динамика в ходе дальнейшей сессии была нейтральной, чему также способствовали стабильные цены на нефть и доходность UST10 в течение дня. По итогам дня длинные выпуски прибавили 0,7–1 п.п. от номинала, а среднесрочные — 0,3–0,7 п.п. В среднем доходности вдоль суверенной кривой опустились на 7 б.п.

С момента введения санкций почти две недели назад, вызвавшего тотальную распродажу российских активов, суверенные евробонды РФ подешевели на 5,2–6,2 п.п. на дальнем участке кривой и на 2,5–3,7 п.п. на среднем. Доходность самого длинного выпуска RUSSIA’47 сейчас составляет 5,50%. За этот период спреды евробондов к гособлигациям США значительно расширились — примерно на 40–50 б.п. — и сейчас находятся вблизи локальных максимумов.

Мы считаем, что в ближайшие дни на фоне снижения напряженности на рынке восстановление котировок российских бумаг может продолжиться, но едва ли оно будет существенным. Отношения России с западными странами пока остаются напряженными, и в среднесрочной перспективе риски введения новых санкций сохраняются, поэтому говорить о полном восстановлении котировок до уровней марта и сужении спредов пока не приходится.

Среди корпоративных бумаг вырасти в цене смогли лишь евробонды нефтегазового сектора и госбанков

В корпоративном сегменте рынка динамика была не такой позитивной, как в суверенном, подорожать смогли лишь немногие выпуски, а некоторые бумаги по-прежнему торговались в минусе. Так, в нефтегазовом секторе наблюдался рост котировок еврооблигаций Газпрома (плюс 0,1–0,3 п.п.), бумаги Газпром нефти смотрелись лучше рынка, прибавив 0,3–0,5 п.п. от номинала, выпуски ЛУКОЙЛа оказались в незначительном минусе. Выросли в цене и евробонды госбанков — на 0,1–0,3 п.п. Бумаги частных банков показывали разнонаправленную динамику: субординированные выпуски Альфа-Банка потеряли 0,4–0,7 п.п. от номинала, тогда как суборды МКБ после значительного падения накануне подросли в цене на 1,8–2,5 п.п. В металлургическом секторе динамика в среднем была нейтральной, и только бумаги Полюса вновь выглядели хуже рынка, потеряв 0,3–0,6 п.п. Отдельно отметим IMHRUS’22 (YTM 7,6%), который прибавил 0,7 п.п. от номинала. Евробонды ГТЛК продолжили падение и вчера подешевели еще на 0,4–0,7 п.п.

Сегодня фон внешний скорее позитивный: цены на нефть растут, доходность UST10 стабильна, при этом снижение напряженности на российском рынке может продолжить оказывать поддержку евробондам. Азиатские рынки движутся вверх, фьючерсы на американские индексы — в плюсе.