Ещё
Рост котировок суверенных евробондов РФ приостановился, — Евгений Сергеев, аналитик ФК «Уралсиб»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Турция вывела золотой запас из США
Турция вывела золотой запас из США

Рост котировок суверенных евробондов РФ приостановился, — Евгений Сергеев, аналитик ФК «Уралсиб» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
После двух дней заметного повышение цен в сегменте суверенного долга РФ восстановительное движение вчера иссякло. Впрочем, спрос на риск начал снижаться и на глобальных рынках. Торговая сессия в четверг началась с небольшого роста котировок российских бумаг после сильной динамики цен на нефть накануне, продолживших обновлять многолетние максимумы. Однако во второй половине дня доходность UST10 вновь пошла вверх, прибавив еще 4 б.п., что оказало давление на длинные российские евробонды, которые в результате подешевели на 0,4–0,6 п.п. Доходность на дальнем конце кривой сейчас составляет 5,45%. Что касается среднесрочных бумаг, то они по итогам дня показали нейтральную динамику. Пятилетний CDS-спред России вчера немного сократился — на 2 б.п. до 136 б.п.
Корпоративные бумаги продолжили дорожать
В корпоративном сегменте большинство бумаг вчера продолжили расти в цене и по итогам дня смогли заметно подорожать, опередив по динамике суверенные выпуски. Впрочем, с момента введения новых санкций спреды корпоративных бумаг к суверенной кривой существенно расширились и сейчас в среднем по рынку находятся примерно на 50 б.п. выше, чем две недели назад. Хотя у корпоративных бумаг есть значительный потенциал восстановления, мы не ждем, что спреды в ближайшее время вернутся на прежние уровни, поскольку санкционные риски для российских бумаг сохраняются. Вчера в нефтегазовом секторе лидером уже третий день подряд оставались бумаги Газпром нефти — плюс 0,5–0,6 п.п. от номинала, евробонды остальных компаний прибавили в цене по 0,2–0,5 п.п. Среди еврооблигаций госбанков отметим бумаги ВЭБа — плюс 0,3–0,7 п.п. от номинала, а также суборды ВТБ — плюс 0,7–1 п.п. Эти выпуски за последние две недели подешевели намного сильнее евробондов Сбербанка, рост котировок которых вчера составил 0,2–0,4 п.п. Что касается еврооблигаций частных банков, то они тоже были в плюсе. В частности, суборды МКБ прибавили по 1,8–2 п.п. от номинала. В металлургическом секторе, в отличие от предыдущих дней, практически все бумаги показывали положительную динамику, быстрее рынка продолжили расти евробонды Полюса (+0,6–1 п.п. от номинала). Также вчера заметно подорожал выпуск MOBTEL’23 (YTM 5,4%) — на 0,7 п.п. В транспортном секторе отметим еврооблигации РЖД, прибавившие 0,4–0,7 п.п. от номинала.
Сегодня внешний фон нейтральный: доходность UST10 утром стабильна, цены на нефть меняются слабо. Азиатские рынки — в минусе, как и фьючерсы на американские индексы.
Прайм: последние новости
Центробанк Турции вывел из США свой золотой запас ЦБ РФ отозвал лицензии у двух страховых компаний РФ запросила через ВТО консультации с США по новым тарифам на сталь и алюминий
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300361
Турция вывела золотой запас из США91
Первый легальный бордель открывается в России353
Первый русский бордель назвали спасением нации200
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой82
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:55
Жертв пожара в «Зимней вишне» стало меньше
Происшествия
02:54
Варламов хочет заменить Собянина, но пока не знает как
Общество Политика
01:00
Почти две тысячи дворов станут зеленее весной
Новости Москвы
09:54
Турция вывела золотой запас из США
Экономика Рынки
00:44
Первый легальный бордель «возбудил» Милонова
Общество Политика
00:44
Галкина смутила «беременная» Пугачева
Шоу-бизнес
04:52
Табаков посмертно получил приз ММКФ
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение