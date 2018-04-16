СМИ: 86% получивших маткапитал направили деньги на улучшение жилищных условий

За десять лет в программе приняли участие 8,5 млн семей. Из них 60% израсходовали маткапитал полностью — это более 2 трлн рублей. На улучшение жилищных условий направили средства 86% семей.

По данным ПФР, на погашение ипотечных кредитов за счёт этой меры господдержки пошло 1,3 трлн рублей. Ещё 685 млрд рублей семьи потратили на приобретение недвижимости без заёмных средств.