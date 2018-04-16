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СМИ: 86% получивших маткапитал направили деньги на улучшение жилищных условий
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СМИ: 86% получивших маткапитал направили деньги на улучшение жилищных условий 

RT на русском 52 минуты назад
Большинство участников программы по маткапиталу направили деньги на улучшение жилищных условий, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
За десять лет в программе приняли участие 8,5 млн семей. Из них 60% израсходовали маткапитал полностью — это более 2 трлн рублей. На улучшение жилищных условий направили средства 86% семей.
По данным ПФР, на погашение ипотечных кредитов за счёт этой меры господдержки пошло 1,3 трлн рублей. Ещё 685 млрд рублей семьи потратили на приобретение недвижимости без заёмных средств.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что ПФР рассказал о числе выданных сертификатов на маткапитал.
RT на русском: последние новости
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