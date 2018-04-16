Индия может показать рост ВВП на 10%

Москва, 16 апреля — «Вести. Экономика». Индия стала самой быстрорастущей экономикой в мире в последнем квартале 2017 г., но ВВП страны может расти двузначными темпами.

ВВП Индии, согласно прогнозу ЦБ страны, увеличится на 7,4% в 2019 финансовом году после роста на 6,6% в предыдущем году. «Устойчивый темп роста колеблется около 7%», и рост может быть больше при поддержке регулирующих решений, которые способствуют производству", заявил телеканалу CNBC Анил Рай Гупта, председатель и управляющий директор индийского энергетического гиганта Havells. Решения должны включать более широкое использование рабочих мест, а также политику, благоприятную для бизнеса. «Чтобы добиться роста валового внутреннего продукта на 10%, Индии потребуется, чтобы сектор услуг вырос на 20%, дополненный ростом на 4% и 8% в сельском хозяйстве и промышленном производстве», — считает Анил Рай Гупта. По его словам, экономические основы Индии достаточно сильны для достижения этой цели. Национальная кампания «Сделано в Индии» и молодое поколение, хорошая демография страны «не просто улучшат структуру потребления для страны, но и подтолкнуть общий темп роста к двузначному росту», — отметил Анил Рай Гупта. Индия — вторая страна по численности населения в мире после Китая. Инвестиционные банки, такие как Goldman Sachs Group Inc., прогнозируют, что экономика Индии вырастет на 7,6% в финансовом году, начавшемся 1 апреля, на фоне растущего спроса в экономике. Как сообщали «Вести. Экономика», во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе в январе 2018 г. Нарендра Моди заявил, что Индия работает над тем, чтобы увеличить объем экономики до $5 трлн к 2025 г. Премьер-министр стремится привлечь инвесторов в третью по величине экономику Азии, чтобы оживить экономический рост. В январе 2018 г. премьер-министр Индии Нарендра Моди смягчил ограничения на прямые иностранные инвестиции в нескольких секторах, в том числе разрешил зарубежным перевозчикам инвестировать в государственную авиакомпанию Air India Ltd. Власти страны также позволили иностранным ритейлерам, работающим под одним брендом, начинать местные операции без одобрения федерального правительства. Кроме того, иностранцы теперь могут владеть до 100% в брокерских фирмах, ведущих операции с недвижимостью. С момента прихода к власти Моди смягчил правила инвестирования в оборонную, строительную, страховую, пенсионную и другие отрасли. Это привело к рекордному притоку иностранных инвестиций в течение финансового года, завершившегося в марте 2017 г.