В Банке России допустили повышение ключевой ставки

В 2014 году совет директоров Банка России шесть раз повышал ключевую ставку, доведя ее с 5,5 до 17 процентов. Наряду с проведением валютного репо это позволило справиться с последствиями санкций и падения цен на нефть; инфляция и инфляционные ожидания снизились, валютный курс стабилизировался.

Затем на протяжении более чем трех лет ключевая ставка постепенно снижалась (сейчас 7,25 процента), отражая растущую уверенность Банка России в достижении 4-процентной цели по инфляции. При этом регулятор действовал с осторожностью, фактически исключая новое повышение ключевой ставки при отсутствии мощных внешних шоков. Рынок постепенно стал также воспринимать динамику ставки как направленную исключительно на снижение.

Темпы роста потребительских цен уже несколько месяцев находится ниже таргета, однако выросшая волатильность валютного курса в связи с новыми американскими санкциями может привести к повышению инфляции и инфляционных ожиданий. Аналитики считают, однако, что в этих условиях Банк России предпочтет, скорее, сделать более продолжительной паузу перед следующим снижением ключевой ставки, которая уже находится вблизи своего равновесного уровня.