Порошенко поручил расторгнуть ряд договоров со странами СНГ

"Верховный главнокомандующий призвал правительство провести инвентаризацию всех многосторонних договоров между членами СНГ для того, чтобы денонсировать договора, оставив лишь те, которые прагматически необходимы Украине, например, договор о признании дипломов, признании трудоустройства, договор про транзит и другие, которые будут необходимы для работы экономики Украины", — сказала она.