Ещё
Порошенко поручил расторгнуть ряд договоров со странами СНГ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко поручил расторгнуть ряд договоров со странами СНГ 

ТАСС 25 минут назад
КИЕВ, 16 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству расторгнуть ряд договоров со странами СНГ. Об этом в понедельник заявила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко на согласительном совете в украинском парламенте.
"Верховный главнокомандующий призвал правительство провести инвентаризацию всех многосторонних договоров между членами СНГ для того, чтобы денонсировать договора, оставив лишь те, которые прагматически необходимы Украине, например, договор о признании дипломов, признании трудоустройства, договор про транзит и другие, которые будут необходимы для работы экономики Украины", — сказала она.
ТАСС: последние новости
ЦБ РФ отозвал лицензию у "Конфидэнс Банка" ЦБ обсуждает дополнительные ограничения валютного кредитования В ЦБ заявили, что повышение прогноза по инфляции на 2018 год выше 4% маловероятно
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии272
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз91
«Грязная сторона раскованного поведения»37
На Россию надвигаются опасные заморозки36
«Врата» в Крым за 32 миллиарда94
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
05:06
В Москве нашли комнату за 14 миллионов рублей
Новости Москвы Недвижимость
03:39
В работе ГЛОНАСС произошел сбой
Наука и техника Происшествия
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
00:40
Друг Джигарханяна сделал серьезное заявление
Шоу-бизнес
01:00
Центры госуслуг обновили графики средней загрузки
Новости Москвы
01:07
В районе Северный появятся новые школа и детский сад
Новости Москвы
05:28
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение