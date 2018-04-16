Дворкович назвал рост доллара до 64 рублей некритичным

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что рост курса доллара до 62-64 руб. не критичен. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
"Повышение курса с 58-59 руб. до 62-64 не представляет собой что-то критическое, что-то удивительное. Это все укладывается в целом в рамки прогноза", — сказал Дворкович.
Он также добавил, что постепенно приходит равновесие спроса и предложения.
"Потому что все знают, что не следует ожидать дальнейших резких скачков, все происходит достаточно плавно", — добавил Дворкович.
Ранее заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева сообщила, что Центробанк считает стабильной ситуацию на российском валютном рынке.